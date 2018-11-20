減債136.8億 味全董座：年省利息逾2億

（中央社記者韓婷婷台北20日電）味全董事長陳永清今天說，過去2年多以來，公司持續出售閒置資產，減債136.8億元，每年可省下利息費用2.37億元，味全營運已見到「日出」。

陳永清表示，2016年接手經營味全時面臨兩大課題，首先得帶領味全走出食安風暴的困境，找回過去榮光，面臨經營重挫，穩健財務結構成為首要目標。

陳永清說，味全近幾年在品保檢驗室硬體設備投入超過5億元；每年品保投入費用約1.5億元，食品安全管理的專職人員有104人，每年針對6大品類、4624個食安項目進行檢測。台中、斗六及高雄3個工廠已全取得SQF8.0 LV3優級認證、ISO22000、TQF。

陳永清表示，近幾年積極處分閒置資產，持續改善財務結構、穩健營運體質，出售頂率股權減債新台幣32.94億，每年可省下5500萬元利息費用；處分三重土地減債71.52億元，減息1.28億元；處分龍潭資產減債11.76億元，減息2000萬元；處分埔心資產案減債20.64億元，每年減息3400萬元。總共減債136.86億元，每年可省下2.37億元利息費用。

陳永清指出，未來台灣事業將持續朝精緻化持續強化品質，大陸事業目前表現穩健成長，第3季累計業績成長15.1%，利潤成長45.2%。未來將持續穩定發展優酪乳、純果汁、乳酸菌及鮮奶4大品類，其中優酪乳在新品及有效代言人的整合行銷，營業額成長15%，利潤增長91%。

食安風暴後，味全歷經約4年的整頓，退出油品事業、縮減產品品項、強化食安後，陸續處分非核心業務及資產，回歸食品本業，營運逐漸重回正軌，2017年在台灣本業減虧、匯兌收益與處分土地挹注下，首次全年獲利。

今年第2季雖受到匯兌因素影響，在連續5季獲利後又轉為虧損，但本業仍維持獲利，累計上半年每股盈餘（EPS）約0.12元；第3季味全兩岸飲品銷售繳出不錯的成績，推估第3季本業業績成長可期，逐步擺脫食安風暴陰霾，加計三重土地約8.8億元利益入帳，預料第3季獲利將轉正。

展望未來，陳永清表示，在中國大陸將擴大銷售區域，除了目前河北及杭州2個廠區外，廣州及蘇州廠預計在年底投產，接下來是東北、西南及西北都計劃設廠。（編輯：李信寬）1071120