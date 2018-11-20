大同外資持股又傳陸資 金管會3度發函查背景

（中央社記者田裕斌台北20日電）公司法修正11月正式上路，首個大案就是大同，金融監督管理委員會也嚴陣以待，自8日起證期局3度發函要求保管銀行說明外資客戶背景，疑有陸資參與其中。

證期局副局長張振山表示，針對個案不便說明，但若有可疑陸資，會請保管銀行說明股東背景，不清楚之處也會請對方陳述意見。

目前大同市場派以三圓建設董事長王光祥為首，透過羅得投資、三雅投資等投資公司握有大同約11%股權，並積極尋求外資股東支持，由於目前外資股東持有大同約44.5%，對於市場派能否揪團召開股東臨時會成功，重新改選董事，具有足以影響成敗的力量。

大同去年曾被金管會查到陸資蹤影，金管會在去年5月查到龍峰國際透過永豐金證券香港子公司及1名加拿大籍人頭戶買進大同股票，持股比例分別達9%及9.51%，由於背後資金來源是陸資，遭金管會要求限時出清。

不過，市場上又傳出目前的外資大股東中，還是有陸資參與其中；根據大同今年股東常會揭露的前10大股東名單，外資就占了其中5名，包括渣打託管帕米爾思資本香港-客戶帳號持有7.44%、匯豐銀行託管金英証券(香港)有限公司戶持有6.67%、花旗(台灣)商業銀行託管大華繼顯(香港)有限公司-客戶帳戶投資專戶持有4%、永豐商業銀行受託保管永豐金證券(亞洲)有限公司客戶永豐金(亞洲)代理人有限公司投資專戶持有3.58%，及花旗(台灣)商業銀行受託保管元大證券(香港)有限公司投資專戶持有3.08%，合計在前10大股東名單中，外資就持有24.77%。

證期局在8日發函外資保管銀行，懷疑外資投資專戶背後有陸資背景，並要求在5日內說明，由於外資保管銀行多在期限內未回函，證期局13日及15日再度二次發函要求回覆，針對部分外資說明因去年有經營權易手，簽有保密條款，依香港法令規定無法提供相關資料，證期局也要求外資提供交易證明備查。

證期局更在函文中特別說明，若未於限期內提出陳述說明，視為放棄陳述。

外資保管銀行懷疑，只要是有外資背景的股東，大同公司派就向主管機關舉報背後有陸資疑慮，若金管會認定外資帳戶屬於陸資，對於市場派揪團勢必造成衝擊。（編輯：張均懋）1071120