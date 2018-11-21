台微體ADR掛牌 每單位5.8美元

（中央社記者韓婷婷台北21日電）台灣微脂體宣布，初次公開發行美國存託憑證(ADR) 375萬單位，每單位ADR表彰台微體普通股2股，將於台灣今晚以每單位5.8美元掛牌，折價約10%。

台微體董事長暨執行長洪基隆表示，台微體是所有台灣生物科技公司中，首先於全世界第二大證券交易所上市的先鋒。此次於美國資本市場掛牌，可望成為發揚台灣生技產業，邁向國際市場的新方法。

台微體的ADR將於美國時間21日以「TLC」代號於美國那斯達克股票交易所(Nasdaq Global Market)掛牌交易，公開發行價格為每單位5.80美元，發行總金額為2175萬美元。台微體今天在台股的收盤價為新台幣99元。

台微體也依美國資本市場慣例，同意承銷商在發行新股基準日前一日，得視市場情況以同樣的公開發行價格追加認購最高達56萬2500單位的ADR。此次發行將遵守慣例成交條件並估計於當地時間11月27日完成。

台微體為專注於疼痛控制、眼疾及癌症藥物研發的生技奈米藥物公司。旗下有4款開發中的主要產品。其中關節炎長效止痛藥物TLC599臨床二期試驗日前成功達陣，完成主要評估目標及多項關鍵次要目標，在長達24週的疼痛抑制療效評估指標上達到統計上的顯著意義。

而術後長效止痛藥物TLC590的臨床一/二期試驗也如期於美國進行中，總目標64位受試者中，已成功納入48位並完成給藥，且未觀察到任何嚴重不良事件。TLC599及TLC590計畫於接下來18個月內進入三期臨床試驗。（編輯：林孟汝）1071121