紐時報導資安危機 台積電遭病毒感染成案例

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）網路攻擊近年愈來愈猖獗，金融、零售廠商屢屢受害，製造業也無法倖免。紐約時報今天以台積電8月遭病毒感染為例報導，惡意軟體可能造成產線停擺，許多廠商卻輕忽風險。

今年8月，晶圓代工廠台積電工程師安裝新機台時，未在機台連接網路前加以隔離，確保無病毒，導致機台感染的勒索軟體WannaCry變種病毒入侵公司網路。報導說，製造業低估資安風險，台積電學到慘痛教訓。

台積電總裁暨副董事長魏哲家當時在記者會駁斥謠言，指台積電未遭駭客攻擊，他坦承此事是台積電「自身疏失造成」。

幸運的是，台積電只花幾天就全面恢復正常運作，原本預估第3季營收恐因病毒感染折損2%，結果未受影響。台積電企業訊息處資深處長孫又文透過電郵向紐時表示，這是因台積電及時完成部分延遲訂單，「其他領域需求增加」也有助抵消損失。

默克藥廠（Merck & Co.）與食品大廠億滋國際（Mondelez International）就沒這麼幸運了。兩家公司去年遭勒索軟體NotPetya攻擊，損失慘重，但在申報文件中避談營運受影響的細節。

根據億滋遞交美國證券管理委員會（SEC）的年報，NotPetya攻擊對億滋的全球業務、經銷及財務網絡影響甚鉅，淨損失雖然只占億滋全球營收259億美元不到1%，仍達到1.036億美元（約新台幣31.8億元）。

默克在申報文件中表示，NotPetya攻擊擾亂默克的全球製造、研究和業務運作，導致去年營收流失2.6億美元，預估今年營收將再折損2億美元。若扣除保險給付，默克為此付出2.85億美元（約新台幣87.9億元）成本。

報導指出，駭客一般鎖定可轉賣牟利的個人資料，製造業面臨的風險沒那麼高，但不法分子的動機已變得更複雜。有些駭客利用惡意軟體向系統運作停擺的企業勒索，想拿到加密貨幣，有些則試圖竊取智慧財產權，包括專利資訊、配方和設計藍圖。

人工智慧應用平台供應商C3創辦人希伯（Thomas Siebel）直言，製造業面對資安威脅的態度輕忽。

即使有教育訓練和專家警告，許多廠商員工仍隨意開啟可能擾亂公司運作的釣魚郵件。隨著駭客手法愈來愈高明，物聯網（IoT）技術蓬勃發展，網路攻擊的潛在危害不容忽視。

電子元件廠商新美亞（Sanmina）資深副總裁巴特爾（Manesh Patel）表示，許多資訊科技（IT）公司與同業因彼此競爭，在製造層面比較不會互通訊息，但他認為應有一套凌駕於競爭關係的資安措施。

除了加強資安投資，巴特爾也建議企業網路分段（segmenting），讓廠商能在不影響系統其他部分的情況下固定更新設備。另一種途徑是採用白名單（whitelisting），因為以黑名單防範已知病毒太被動，指定可在電腦系統上執行的應用軟體，更能有效防毒。（編輯：陳永昌）1071122