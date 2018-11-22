科技股反彈助威 美股連兩天大跌後回穩

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）在科技與能源股帶頭反彈下，美股今天撥雲見日，前兩天大跌近950點的道瓊工業指數回穩，以小跌作收，標準普爾500指數則上漲0.3%，以收紅表現迎接感恩節假期。

隨著多數投資人提前休假，美股交易清淡，道瓊指數盤中一度勁揚204點，尾盤由紅翻黑，終場小跌0.95點，收在24464.69點。標普500指數上漲0.3%，收在2649.93點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲0.92%，收在6972.25點。

蘋果公司（Apple）股價走勢與道瓊指數類似，盤中一度勁揚2.1%，收盤前一小時氣勢盡失，終場小跌0.1%，收在176.78美元。由於iPhone需求拉警報，蘋果股價近期表現淒慘，10月3日創下歷史高點後已回檔24%，陷入熊市。

其他指標科技股表現較佳，臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon.com）及Google母公司Alphabet股價漲幅都超過1%。

由臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix及Alphabet組成的「FAANG股票」本週全部陷入熊市，也就是從前波高點回檔超過20%。自8月底以來，這5家公司市值已蒸發逾8000億美元，成為美股從秋季開始由盛轉衰的關鍵。

近期大跌的國際油價反彈，帶動能源股走高，埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）股價分別上漲0.8%、1.3%，也有助美股回穩。

財經媒體CNBC報導，標普500指數從10月到昨天收盤累計下跌逾9%，是二次世界大戰以來第3糟的第4季起步表現。投資研究公司CFRA首席投資策略師史托瓦爾（Samuel Stovall）警告，美股今天未強力反彈，恐怕是下一波賣壓襲擊的前兆。

華爾街日報報導，過去幾年帶動美股上攻的科技飆股近期大幅回檔，投資人逢低承接，帶動的漲勢支撐大盤，凸顯科技股在美股舉足輕重的地位。

投資公司Icon Advisers總裁卡拉漢（Craig Callahan）表示，美股長達9年多的牛市仍完好無損，近期只是因眾所周知的疑慮短暫回檔，美國經濟要好幾年後才會陷入衰退。

但其他分析師認為，蘋果和家樂氏（Kellogg）等企業年底業績亮紅燈，美國經濟成長出現趨緩跡象，加上貿易糾紛帶來的關稅可能衝擊商業活動並造成物價上漲，投資人愈來愈擔心聯準會積極升息可能帶來反效果。由於市場信心脆弱，美股尚未脫離險境。

下週將是美股關鍵考驗。投資人靜候美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在紐約活動上的發言，判斷聯準會12月是否升息。美國總統川普與中國國家主席習近平預定在20國集團（G20）峰會期間會面，攸關美中貿易戰走向，也備受矚目。（編輯：高照芬）1071122