鴻海營運檢視應對未來2年挑戰 早盤小漲

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海21日聲明表示，今年營運檢視如同往年一樣，並應對未來一兩年市場和經濟的挑戰。鴻海今天早盤股價小漲0.56%。法人預估鴻海第4季業績可創單季次高。

鴻海今天早盤股價在平盤附近整理，最高來到71元，漲0.56%，若以減資後新股約138.63億股粗估，早盤市值來到新台幣9842.73億元。

外資法人21日賣超鴻海1萬384張，截至21日，外資法人已經連續13個交易日賣超鴻海達8萬7988張，外資法人持股比重降到42.45%。

根據彭博（Bloomberg）取得的鴻海內部備忘錄，隨著明年將面臨嚴峻艱困且競爭激烈的一年，鴻海計畫2019年大幅削減費用200億元人民幣（約合新台幣890億元）。

根據備忘錄內容，鴻海旗下iPhone組裝事業明年必須削減費用60億元人民幣，同時公司計畫裁汰預估約10%非技術人員。

鴻海21日晚間發布聲明指出，集團的經營策略是定期對集團全球各地的營運狀況進行檢視，確保能夠更符合集團營運、客戶需求以及關鍵技術研發等領域，並契合集團業務發展需求。

鴻海表示，此類常態性檢視也是對集團客戶、合作夥伴、員工以及對股東的長期責任與承諾。

鴻海指出，如同往年一樣，今年的營運檢視主要致力於確保集團在新年度中，營運團隊和預算投入，能夠符合客戶當前和預期的需求、集團全球業務發展，並應對未來一兩年市場和經濟的挑戰。

第4季鴻海仍可受惠季節性旺季效應，歐系外資法人日前預估鴻海單季業績可望季增16%到20%區間，有機會超過新台幣1.6兆元，創歷史單季次高，僅較去年同期歷史新高下滑。（編輯：黃國倫）1071122