彭博披露 鴻海2019年擬大砍費用890億台幣

（中央社台北21日綜合外電報導）根據彭博取得的鴻海內部備忘錄，隨著明年將面臨嚴峻艱困且競爭激烈的一年，鴻海計畫2019年大幅削減費用200億元人民幣（新台幣890億元）。

根據備忘錄內容，鴻海旗下iPhone組裝事業明年必須削減費用60億元人民幣，同時公司計畫裁汰預估約10%非技術人員。鴻海是美國蘋果公司（Apple Inc.）智慧型手機iPhone的最大組裝商。

鴻海過去12個月的費用支出約2060億元新台幣。

鴻海在回覆彭博詢問的電郵中表示：「我們團隊今年進行的檢討，和往年作法並無不同，是為了確保團隊和預算符合我們客戶、我們全球營運的當前和預期需求、以及未來一兩年的市場和經濟挑戰。」

根據備忘錄，鴻海還將深入評估年薪超過15萬美元（新台幣463萬元）的經理級人員。其他還包括旗下在上海掛牌交易的工業富聯計畫削減30億人民幣（新台幣133億元）費用。

鴻海此舉可能增添圍繞在蘋果和iPhone供應商周遭的陰霾。iPhone是蘋果最重要的商品。

上週，蘋果位於3大洲的4家供應商才因為需求疲軟而調降營收預測，引發科技股大跌，近幾天跌勢甚至擴及大盤其他類股。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1071121