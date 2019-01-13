統籌稅款紅包 縣市挹注學童午餐歲入財源

去年稅收超預期，中央統籌分配稅款隨之增加，縣市政府在1月底前可依例獲配約新台幣150億元「紅包」。此為示意圖。（中央社檔案照片）

（中央社台北13日電）去年稅收超出預期，縣市政府依例可獲配150億元統籌稅款，高雄市長韓國瑜表示，將會把第一筆款項補助弱勢偏鄉學童營養午餐，其他縣市將挹注重大建設，或納入財源、做為薪資及退休金等。

財政部今天表示，去年稅收超預期，中央統籌分配稅款隨之增加，縣市政府在1月底前可依例獲配約新台幣150億元「紅包」。根據分配公式，六都囊括近百億元，台北市24.26億元最多，新北市18.05億元、高雄市17億元、台中市15億元，桃園與台南則約11億餘元。實際金額待1月中稅款入帳、去年全年稅收出爐後確定。

台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，感謝中央依比例分配給地方政府，北市府在收到這筆統籌稅款後，將用於各項重大市政政策的推動，盼台北市政發展能更加順利。

高雄市長韓國瑜表示，統籌稅款分配後，將把第一筆款項保留給弱勢偏鄉兒童營養午餐愛心餐券、星期六、日及寒暑假中午愛心餐券（超商兌換），一年約需1億8000萬元，其餘再作妥善規劃。

新北市財政局長李泰興表示，這筆稅徵稅收的錢，仍要等到看到財政部正式公文才能確定並討論可能用途，中央不會限定地方政府如何使用這筆錢，因此，新北市政府也不排除做為新北市108年度總預算案中歲入財源籌措的可能，以減少年度預算歲入歲出的差短。

桃園市政府財政局長歐美鐶表示，這筆增核的稅收，各縣市使用方式是依據施政的需求來決定的，市府將會做最適當的使用規劃。

台中市財政局長羅仙法表示，這筆錢會讓台中市的歲入增加一點，將會用在重要的歲出上，但仍要和市長一同開會討論，決定其用途。

台南市政府財政稅務局副局長邱保華表示，台南市大約可收到新台幣11億餘元的超徵稅收「年終紅包」；因為屬於統籌分配稅款性質收入，市府主要是用來支應重大建設所需，對降低短期負債、減輕地方政府負擔會有幫助。

財政稅務局長陳柏誠表示，統籌分配稅款原就是市府收入的一部分，也會用於發放市府人員的薪資、年終獎金、及退休人員的退休金。（編輯：陳清芳）1080113