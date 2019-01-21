科技部延攬Uber Taiwan為企業合作夥伴 助新創

科技部政務次長許有進在CES 2019展落幕後，在舊金山時間17日下午參訪舊金山Uber總部內的前瞻科技中心。（科技部提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年1月21日

（中央社記者潘姿羽台北21日電）科技部找來強力盟友，今天宣布Uber Taiwan正式成為科技部位於台北小巨蛋的國際青年創業基地Taiwan Tech Arena（TTA）企業合作夥伴，有助加強台灣與矽谷的高科技創新創鏈結。

科技部政務次長許有進在CES 2019展落幕後，除了率領15個台灣科技新創團隊抵達舊金山、矽谷舉行相關Demo Day活動，也在舊金山時間17日下午參訪舊金山Uber總部內的前瞻科技中心（Advanced Technologies Group），並宣布Uber Taiwan成為TTA的企業合作夥伴。

許有進表示，舊金山是全球獨角獸重鎮，科技部很榮幸能邀請到CB Insights的科技獨角獸公司名單中、目前排名高居世界第一的Uber加入TTA，未來將共同打造世界級的高科技創新創業生態系。

科技部發布新聞稿指出，未來Uber Taiwan將與TTA共同舉辦相關新創活動，例如向TTA團隊舉行Reverse Pitch、Pitch Event、培育AI及自駕車人才、業師經驗分享等，同時加強台灣與矽谷的高科技創新創鏈結。

藉由這次參訪，科技部也認識不少在Uber工作的台灣軟體工程師，領域橫跨市場行銷、自駕工程、行車保險及快遞共享等，其中不乏許多曾自行創業或加入新創公司的優秀台灣青年；科技部表示，未來也會邀請他們參加舊金山科技組定期舉辦的業師經驗分享新創交流活動，協助台灣工程師融入矽谷創新創業文化圈。

科技部表示，TTA目前已與Acer、緯創、中國信託、中華電信、輝達(NVIDIA)、微軟（Microsoft）、奧迪（Audi）、星展銀行等20多個國內外知名大企業成為企業合作夥伴，現在又增添Uber Taiwan作為強力盟友，未來會持續增加合作夥伴的質與量，提供新創團隊國際業師、資金、人才、技術等資源。（編輯：郭萍英）1080121