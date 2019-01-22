今年股市波動大 投信建議3大投資新觀念

（中央社記者田裕斌台北22日電）全球經濟景氣不樂觀，加上美中貿易戰、歐洲政經情勢不穩，都讓今年資本市場波動加劇，投信建議，投資人建立3大投資新觀念：「AI、多重資產配置、ETF定存股」。

元大全球人工智慧指數股票型基金(ETF)研究團隊指出，人工智慧(AI)的發展可直接降低企業成本，有助生產力大幅提高，根據知名市調機構顧能(Gartner)預估，AI市場規模將由2016年的300億美元一路高速成長，2020年將達到3000億美元。

元大投信表示，AI不僅僅只是投資標的，更可做為投資工具，將AI導入投資系統、作為輔助，更能有效發揮AI的價值，由「人腦」與「電腦」相互結合而生的投資建議，將產出1+1大於2的效能，有助投資人在市場出現波動時提早因應。

此外，2019年應特別留意如何「分散風險」，避免集中在特定商品，元大實質多重資產基金研究團隊建議，全球市場不確定性高，造成股市與債市明顯波動，因此在前景渾沌時，建議投資人在資產配置時更應重視「多元性」，「多元化配置」可避免雞蛋都放在同一個籃子裡可能產生的風險。

元大投信也建議，過去投資人選擇定存股標的時，偏好選擇穩定配息的大型權值股，但在「波動加劇」極可能成為新常態的今年，投資配置時應盡可能「分散再分散」，建議可選擇ETF作為定存股標的，ETF投資多檔股票，有機會避免個股波動引發的風險。（編輯：鄭雪文）1080122