M31興櫃均價衝16個月高 力旺比價攀3個月高

（中央社記者張建中新竹22日電）矽智財(IP)廠M31將於23日掛牌上櫃，今天興櫃成交均價攀高至新台幣295.57元，創16個月新高價，連帶帶動力旺股價同步走高，達289.5元，為3個月新高。

M31成立於2011年10月，主要提供基礎元件與高速傳輸介面IP，去年在客戶規模持續擴大下，總營收攀高至7.63億元，年增20.53%，並改寫歷史新高紀錄。

法人預期，M31去年獲利可望同創歷史新高，每股純益有機會挑戰9元水準；今年在韓國三星(Samsung)訂單開始挹注下，M31業績應可更上層樓，不排除有機會賺進超過1個股本。

力旺同為國內少數IP廠，客戶也包含國內外晶圓代工與IC設計廠，只是與M31不同的是，力旺主要業務是嵌入式記憶體IP。

因蘋果(Apple)供應商客戶去化庫存影響，力旺去年營運成長趨緩，不過，全年總營收仍達14.76億元，年增7.32%，並刷新歷史新高紀錄；法人預期，力旺去年與今年每股純益將與M31相當。

M31今年來在營運成長可期，及股票上櫃題材發酵下，興櫃股價一路走高，今天成交均價達295.57元，創16個月新高價，今年來股價大漲42.74元，漲幅達16.9%。

M31今天興櫃成交均價足足比承銷價198元高出97.57元，而力旺在比價行情發酵下，股價同步走高，今天收在289.5元，為3個多月新高，今年來股價漲27.5元，漲幅約10.5%。（編輯：黃國倫）1080122