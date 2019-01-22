德宏開發複合材料瓦斯桶 估春節後投產

（中央社記者江明晏台北22日電）德宏工業積極轉型，所開發華人首家複合材料液化石油氣瓶即將問市，看好最快可望在農曆年前後投產，初估年產能约12萬支。

德宏為電子級玻纖布廠，兩岸都有生產基地，未來也將在大陸江西省興建玻纖布上游電子級玻纖紗窯，跨入複合材料液化石油氣（LPG）瓶研發生產，今天宣布，取得德國萊茵TüV認證，是歐盟運輸協會（TPED）專為瓦斯壓力容器認證規範。

德宏表示，台灣市面已見來自挪威進口的10公斤規格複合材料LPG瓶，德宏歷經近4年籌備、研發，期間經過1年取得TüV認證，預計兩周後取得台灣財團法人壓力容器安全基金會、消防署相關證書後生產，暫時鎖定量產5公斤、16公斤規格的複合材料LPG瓶，並提供客製化產品服務。

德宏強調，國內傳統LPG鋼瓶存在沉重、易鏽蝕、無法觀察存量等缺點，常因鏽蝕等問題造成漏氣，火災一旦爆炸更危及用戶及消防救災人員的生命及財產安全；複合材料高壓氣瓶不但彌補這些缺點，同時可由外觀透視氣瓶內存量，確保消費者權益並避免使用途中停氣的困擾，排除傳統LPG鋼瓶過重運送與人力負荷不足等問題。

德宏進一步說明，挪威複合材料LPG氣瓶進入商品化已有18年，上市至今未曾發生事故。目前國內流通的傳統LPG鋼瓶約1200萬支，使用超過25年必須強制淘汰，且每5年須檢測數量約250萬支；經定期檢測因鏽蝕等問題不合格須予以汰除的傳統鋼瓶為數可觀，消費者因經濟能力改善，更換新型產品有助於提升安全與生活品質的意識下，潛在市場規模估計每年可達新台幣10億元以上，將因新產品投入市場，市場開拓後，對營收與轉型助益可期。（編輯：張均懋）1080122