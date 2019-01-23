華爾街日報：iPhone拓產地 鴻海傾向印度

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）華爾街日報引述知情人士說法報導，鴻海集團考慮在印度組裝iPhone，此舉有望在美中貿易與科技摩擦加劇之際，減少蘋果公司對中國的依賴，並提振iPhone在印度的買氣。

據報導，鴻海高層正在研究是否要將印度一項投資計畫納入預算案，計劃2月農曆新年假期結束後赴印度討論相關計畫，鴻海董事長郭台銘可能在訪問印度的高層之列。

iPhone占蘋果公司（Apple）總營收約6成，蘋果目前主要依賴鴻海等代工廠商在中國組裝iPhone。報導指出，蘋果採用委外生產模式，加上營收來源倚重中國，在美中貿易與地緣政治對立加劇的情況下，這家科技大廠格外脆弱。

知情人士說，鴻海拓展生產基地主要考慮越南和印度，目前基於市場成長潛能而傾向選擇印度。但印度勞工精密製造技能和基礎建設都不如中國，印度也必須更努力發展智慧型手機供應鏈，才能和致力提升製造業價值鏈地位的中國一較高下。

鴻海透過聲明表示，不對現有或潛在客戶及客戶任何產品置評。

在此之前，iPhone低階機型已在印度生產。2017年，緯創開始在印度西南部卡納塔卡省（Karnataka）組裝iPhone SE，這是印度製的首批iPhone，緯創之後也開始組裝iPhone 6s。

報導引述未具名人士透露，鴻海考慮在印度生產高階iPhone，包括採用有機發光二極體（OLED）螢幕的機型。蘋果去年9月發表3款iPhone，搭載OLED螢幕的是iPhone XS及XS Max。

鴻海在印度已有工廠，替小米等廠牌生產裝置，也曾在巴西等地組裝iPhone。路透社去年底報導，鴻海將在印度擴廠，最快今年在當地組裝iPhone高階機型。

分析師認為，iPhone和其他廠牌手機相比價位較高，使得蘋果一直難以打進印度市場，原本就不高的市占率去年降到1%左右。在印度生產高階iPhone可讓蘋果避開從中國進口要付的20%關稅，有助降低售價，刺激買氣。

中國是全球最大智慧型手機市場，但市場飽和且強敵環伺，iPhone新機在中國需求不如預期，促使蘋果3週前下修去年12月29日結束的會計年度首季營收預測。擁有逾13億人口的印度蘊藏龐大商機，蘋果執行長庫克（Tim Cook）寄予厚望。（編輯：陳政一）1080123