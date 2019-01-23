科技部率3大科學園區 東京辦大型招商會

科技部政務次長許有進（中）率領招商團23日在東京舉辦台灣科學園區招商及行銷說明會，邀請日本半導體、航太、生技醫療等廠商前來。會後許有進和與會貴賓合影。中央社記者楊明珠東京攝 108年1月23日

（中央社記者楊明珠東京23日專電）科技部政務次長許有進率領新竹、中部及南部科學園區管理局局長到日本招商，今天在東京舉辦大型招商及行銷說明會，主推台灣高科技實力，盼吸引日商加碼投資台灣。

科技部招商團今天下午在東京舉辦台灣科學園區招商及行銷說明會，邀請日本半導體、航太、生技醫療、人工智慧（AI）、綠能科技及智慧製造相關廠商前來，約有100家廠商共約200人到場。

許有進致詞時表示，台灣科學園區發展30多年來，不僅是台灣科技發展的重要指標，也成功促進台灣產業轉型，奠定台灣在全球產業供應鏈的重要地位。例如半導體產業的台積電、聯電及聯發科，面板產業的群創、友達等代表著台灣高科技實力。

許有進說，台灣科學園區產值已連續多年突破了2兆元，2017年營收達2兆4615億元，較2016年成長3.58 %，2018年1至10月營收已達2兆1094億元，較2017年同期成長5.57%，相信2018年全年營收可再創新高。

駐日代表謝長廷致詞時表示，日本是台灣的重要經濟夥伴，目前台日年貿易總額約650億美元。台灣科學園區在半導體、光電、精密機器方面，日商在產業供應鏈上扮演關鍵角色。這次科技部到日本招商的意義重大，正值中國和美國貿易摩擦方興未艾，台日關係是合作大於競爭，合作才能達到雙贏。

日本台灣交流協會專務理事舟町仁志致詞時表示，這次招商說明會是個提供寶貴資訊的機會，可讓日本廠商了解台灣產業政策及科學園區發展情況，相信能促使進一步的投資。

日本瑞穗銀行村井亞也子表示，台灣科學園區半導體產業具有完整的上、中、下游產業鏈以及專業分工，是全球最具競爭力的產業聚落。園區管理局提供單一服務窗口，從辦理公司登記到海關出口手續，都可在園區內辦理完成，相當方便。

她說，台灣科學園區因已劃定為保稅區，園區事業自國外輸入原料、物料、燃料、半製品、樣品及供貿易用之成品免徵進口稅捐、貨物稅及營業稅。

另外，在說明會前由駐日代表處科技組組長陳俊榮主持一場記者會，許有進、竹科管理局局長王永壯、中科管理局局長陳銘煌、南科管理局局長林威呈等人出席。

許有進在回答中央社記者提問時說，中美貿易主要有個清單，目前第一批的清單並沒包括類似特別是以科學園區資訊與通訊科技（ICT）為主的產品，影響還沒那麼大，但第2批可能陸續開始有些影響。

他說，有些到中國大陸設廠的台灣IC大廠可能回到台灣設廠或擴廠，有的則是往東南亞去。

許有進表示：「這次中美貿易摩擦，我們不希望很嚴重。以廠商回流來說，對我們科學園區或高科技來說也是另一個機會，廠商也可重新佈局，或在生產策略上重新思考。」

陳銘煌表示，就他在中科看到的中美貿易摩擦的相關問題，確實有幾家公司增加投資，目前看到至少有5家，中科都在做服務，希望這些廠商儘快到中科量產。

陳銘煌說，目前全世界最先進的技術10奈米和7奈米都在中科量產中。去年上半年，中科營業額較前一年同期成長41%，預期去年整個年度產值會達到7000億元，半導體最新技術在台灣中部量產，對中科的營業額幫助非常大。

科技部招商團21日至26日在東京、大阪招商。首站東京，拜訪了多家國際級半導體材料廠商，是半導體產業鏈重要供應商，包括：日本JSR、旭化成、三菱化學、長瀨產業、住友Bakelite等公司。下一站將到大阪訪問廠商並舉辦招商及行銷說明會。（編輯：高照芬）1080123

科技部政務次長許有進（右）率團到東京招商時表示，台灣科學園區產值已連續多年突破了2兆元，相信2018年全年營收可再創新高。中央社記者楊明珠東京攝 108年1月23日