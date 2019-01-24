迎春節長假 電信三雄搶眼球商機

（中央社記者江明晏台北24日電）迎接農曆春節長假，電信三雄旗下影音服務摩拳擦掌，準備搶攻眼球商機，中華電信MOD將攜手Netflix合作，台灣大myVideo和遠傳friDay影音將祭出強片，推升收視高峰。

迎接農曆春節9天連假觀影高峰，台灣大哥大旗下OTT影音平台myVideo推出漫威反派超級英雄片「猛毒」、女神卡卡跨足影壇力作「一個巨星的誕生」等破億強片、以及BBC獨家跟播英劇陪觀眾過好年，除夕當晚更獨家直播台視「超級巨星紅白藝能大賞」。

台灣大表示，myVideo註冊會員數突破500萬，農曆春節向來是影音OTT平台觀片旺季，加上與凱擘大寬頻、台灣大寬頻合作提供跨螢幕觀影，帶動去年春節當週myVideo看片量較年前一週成長超過30%，看片人數更大幅成長50%。去年myVideo年假期間統計，年節全家團聚使用電視大銀幕觀看電影比例較同期成長近6成。

遠傳電信旗下friDay影音，過往在過年時期用戶觀影時間都有大幅度成長，今年friDay影音除公布年節推薦片單包括「一個巨星的誕生」、「無雙」、「臥底巨星」、「億萬男孩俱樂部」、「蜘蛛網中的女孩」、「飢餓遊戲：自由幻夢」、「冠軍大叔」、「與神同行：最終審判」等。

friDay影音也祭出「豬光寶氣喜迎春」一系列優惠活動，預計今年長達9天的過年假期將帶起一波收視高峰。

中華電信MOD也將在25日宣布攜手全球最大串流影音平台Netflix合作，打造4K影視內容，MOD用戶將可收看Netflix，搶攻農曆春節眼球商機。（編輯：郭萍英）1080124