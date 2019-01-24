接軌新創抄捷徑 貿協以色列設據點

（中央社記者潘姿羽台北24日電）外貿協會挺進以色列設立台貿中心，預計今年2月18日開幕，貿協董事長黃志芳表示，跟以色列合作，如同助台灣新創「抄捷徑」，透過以色列連結國際大企業、進入全球科技分工體系。

中華民國對外貿易發展協會持續強化全球布局，去年4月於印度增設駐新德里辦事處後，接續於10月再增設駐可倫坡辦事處，協助業者連結經濟快速起飛的斯里蘭卡。

貿協今天舉辦2019年度記者會，黃志芳會中宣布，貿協將成立以色列特拉維夫台貿中心，且聚焦高科技與新創領域，透過以色列新創參訪團、以色列商機日等活動，促進雙方交流與策略合作，為台灣爭取更多商機。

黃志芳進一步指出，以色列是全球知名的創新強國，不只人才薈萃，全世界更有超過350家企業於以色列設立研發中心；去年貿協率團至以色列參訪，以色列創新局首席科學家兼董事會主席艾波班（Amiram Appelbaum）更直言「如果全球只能選一個國家合作，我選台灣」，因為台灣與以色列的產業優勢正好互補。

黃志芳表示，以色列的新創公司多主攻全球市場，且國際連結做得很好，如果台灣能夠與以色列合作，等同透過以色列，與國際大公司、大企業鏈結，更順利地進入全球科技分工體系，如同「抄捷徑」一般。

以色列特拉維夫台貿中心預計2月18日開幕，黃志芳表示，此據點的戰略意義是作為台灣產業的眼睛和耳朵，特別是在新創與科技產業方面，成為台灣與以色列合作的橋梁，這是以色列據點最重要的任務。

強化全球布局是貿協的工作重點，黃志芳表示，非洲經濟表現強勁，2019年貿協將乘勢加強拓銷力道，籌組旗艦團帶領業者前往南非、史瓦帝尼、衣索比亞、肯亞、迦納、奈及利亞、莫三比克、納米比亞、阿爾及利亞、突尼西亞、埃及與象牙海岸等12個具有潛力的國家拓銷及考察，藉由拜訪當地商工團體及大型企業，建立合作管道並發掘商機。

另外，貿協今年將籌組「中東市場貿易暨投資布局團」、「中亞及土耳其市場貿易暨投資布局團」及組團參加「巴格達國際商展」，並於土耳其舉辦第1屆台灣週，帶領綠色科技、智慧機械和智慧城市業者前往拓銷，搶攻土耳其綠色與智慧應用商機。（編輯：楊凱翔）1080124