揚明光：上半年景氣不明訂單能見度不高

（中央社記者潘智義台北25日電）揚明光學公司今天在線上法人說明會指出，去年受惠中國無屏電視高解析度及高亮機種量產，微投影光學模組出貨較前年大增，但今年上半年景氣不明，訂單能見度不高。

展望今年上半年揚明光學表示，由於全球經濟前景不明、美中貿易爭端尚未有效解決，來自中國的訂單能見度不高，預期包括微投影光學模組無屏電視相關產品出貨將較去年同期減少。

揚明光學指出，貨架顯示器處於等待客戶導入計畫階段，預期出貨情形較去年同期持平或小幅減少；智慧家居新產品進入量產，預估出貨較去年同期小幅增加；3D列印機可望因工業及牙醫用的高解析、大面積產品在第2季量產，出貨較去年同期成長。

此外，揚明光學公司將持續開拓車載、用於工廠自動化機器視覺的鏡頭與3D掃描模組，及其他關鍵零組件，建構中長期業績成長的基礎。

揚明光學指出，去年除微投影光學模組出貨成長66%，取像光學零組件因智能家居新產品加入，出貨較前年同期增長25%；工業光學模組因貨架顯示器步入量產，填補電視拼牆光機衰退的缺口，出貨較前年成長10%；投影光學零組件出貨較前年成長15%。去年度因銷售組合差異及製程良率提升，毛利率20%較前一年度18%增加2個百分點。

揚明光學公布去年合併營業收入新台幣62.62億元，成長41%，營業毛利12.55億元，營業毛利率20%，營業利益1.67億元，稅後淨利1.80億元，較前年轉虧為盈，其中歸屬母公司業主淨利為1.79億元，稅後基本每股盈餘1.57元。（編輯：林沂鋒）1080125