半導體今年估成長1% 教父張忠謀也失算

（中央社記者張建中新竹26日電）半導體市場需求急凍，第1季產業景氣低迷，因不確定性高，全年景氣也不樂觀，今年不計記憶體的半導體預估將成長1%，低於世界經濟成長，讓台積電創辦人張忠謀預測失準。

2018年半導體產業持續穩健成長，據台積電估計，全球半導體成長8%，增幅高於世界經濟成長的3.2%，一如張忠謀預期，半導體是非常基本的產業，在現代文明世界絕對需要，會以比世界經濟成長率高的速度成長。

只是美中貿易戰，總體經濟不確定性提高，2019年世界經濟成長恐將趨緩，成長率將約2.6%，半導體產業成長也將同步趨緩，台積電預估，2019年半導體將僅成長1%，增幅不再高於世界經濟水準，張忠謀預測失準。

根據研調機構IC Insights預期，隨著IC市場趨於成熟，IC市場成長與世界經濟成長間將更加密切關聯，2010年至2018年世界經濟成長與IC市場成長相關係數0.86，2019年至2023年相關係數將進一步達0.93，逼近完美正相關的1。

2018年半導體與世界經濟同步成長，2019年兩者又同步成長趨緩，只是2019年半導體面臨庫存過高問題，才使得半導體修正幅度大於世界經濟，成長力道小於世界經濟水準。

半導體業界普遍認為，這次產業遭遇逆風，主要是手機與電腦等系統廠對前景看不清楚，需求觀望影響，只是短期的調整，未來一旦不確定因素消除，景氣可望很快回升。

半導體無所不在，應用將遍及人工智慧、高效能運算、5G、行動裝置、物聯網、智慧汽車與智慧製造，半導體業者仍多看好半導體前景，未來成長依然可期，半導體成長仍將如張忠謀所預期的，高於世界經濟成長水準。（編輯：楊凱翔）1080126