歐盟打擊犯罪停發500歐元紙鈔 德國最為不捨

（中央社法蘭克福27日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）今天準備進行淘汰500歐元紙鈔的最後一步，或許除了喜歡現金的德國，僅有少數人會為這款在生活中不常見、還深受罪犯喜愛的鈔票哀悼。

法新社報導，歐元區19個國家中的17國央行從今天開始停止發行這款紫羅蘭色的紙幣。歐洲央行在聲明中表示，只剩德國和奧地利央行會多撐些時間，到4月26日，以「確保順利過渡」。

歐洲央行結束發行這款紙鈔的決定會讓愈來愈少500歐元在外流通，因為一般商業銀行會慢慢地將它們歸還國內央行，並換成較小面額的紙鈔。

不過把500歐元藏在床墊下的人不用擔心，因為這些紙鈔仍是法償貨幣。歐洲央行發言人泰勒（Eva Taylor）說：「它們可以繼續被使用，花掉或儲蓄起來，而且會永遠保有它們的價值。」

500歐元又被部分人稱為「賓拉登」（Bin Laden），在研究顯示它被用於洗錢、逃稅及資助恐怖主義後，歐洲央行擔心這款紙鈔「促進非法活動」，在2016年簽署它的死刑令，正式結束印製500歐元。

不過這在德國引發激烈爭論，許多人擔心這是完全廢除紙鈔的序曲。

強烈反對者之一的德國央行聯邦銀行（Bundesbank）執行長魏德曼（Jens Weidmann）說，廢除這款紙鈔對打擊犯罪幾乎毫無作用，但可能會損害對歐元信任。

批評人士也說，銀行若想實際存儲大量現金以避開負利率，將變得更困難且昂貴。

500歐元（約新台幣1萬7710元）紙鈔上個月約僅占流通歐元的2.3%。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1080127