iPhone最壞狀況將過 第2季出貨有望回溫

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）iPhone銷售狀況各界關注。外媒引述分析師預期，iPhone銷售不佳的最壞狀況即將過去，第2季出貨量可較市場預期略佳。

國外科技網站MacRumors引述天風國際證券分析師郭明錤報告預期，iPhone銷售不佳的最壞狀況即將過去，預期第2季iPhone銷售下滑的狀況可能趨於緩和。

他預期第2季iPhone出貨量可能比市場原先預期要好一些，預估單季出貨量可來到3400萬支到3700萬支，略高於市場共識的3000萬支到3500萬支。

展望今年第1季，郭明錤再小幅下修iPhone出貨量，從原先已下修到3800萬支到4200萬支，再下修到3600萬支到3800萬支，主要是中國和新興市場對於iPhone新機種的需求不如預期。

他並指出，蘋果和相關供應鏈廠商股價下行的風險將會收斂，且預估今年iPhone整體出貨量約在1.88億支到1.92億支。

市場對於今年iPhone銷售狀況看法不一。國外財經網站Investor’s Business Daily日前引述D.A. Davidson分析師佛特（Tom Forte）報導，今年全年各季iPhone銷售也可能持續不振，銷量和平均銷售價格（ASP）均較去年同期各季下滑。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）日前報導，蘋果下修今年第1季新款iPhone量產計畫，預估下修幅度約10%。這是過去2個月來蘋果第2次下修新款旗艦iPhone機種的產量。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在今年1月初下修截至去年12月29日的2019會計年度第1季財測，單季營收大約在840億美元，毛利率大約在38%。

蘋果將於美國時間1月29日（台灣時間1月30日）公布財報。蘋果下修財測結果、iPhone銷售進展、今年上半年營運展望、以及美中貿易戰影響，將成為法人關注焦點。（編輯：趙蔚蘭）1080228