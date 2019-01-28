電視代工用自家面板 業者：競爭力不一定強

（中央社記者潘智義台北28日電）研調機構群智諮詢指出，電視代工製造商結合集團面板廠，形成產業鏈一體化較具競爭優勢，但有電視代工廠認為，由同集團面板廠供貨，價格不具彈性，競爭力不一定強。

群智諮詢表示，電視代工競爭態勢也逐漸分歧，其中有面板資源的代工廠在市場競爭中具有明顯優勢，凸顯產業鏈一體化的優勢，例如京東方高創電視代工廠有京東方面板廠供貨，TCL SCBC、惠科電視代工廠也有集團面板廠供貨，業績持續高速成長。

另外，冠捷借助咸陽彩虹光電的面板資源，必憑藉自身較強的產品研發能力積極拓展潛在客戶，出貨衰退情況已緩和。

不過，電視代工廠瑞軒科技表示，TCL SCBC代工廠有華星光電供應面板，確實表現很好，但其他廠商未必如此；沒有集團供應面板的電視代工廠只須顧好電視業務，萬一景氣差時賠錢，最多只製造電視業務賠錢，不像集團運作廠商，面板、電視可能都要賠錢。

除了中國大陸電視代工廠與集團面板廠合作，台灣面板大廠群創光電利用自家生產面板組裝電視，去年積極投入電視代工業務，今年第1季起開始放量，單月出貨量可望提升至10萬台以上。

群智諮詢統計，2018年全球16大電視代工廠出貨總量達9471萬台，較去年同期成長11.2%；以區域來看，北美、南美、東歐，以及中東非洲等區域的需求明顯增長。（編輯：楊凱翔）1080128