看好離岸風電 荷商匯27.5億元投資海洋國際

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）今年度離岸風電躉購費率將在本週拍板，而外資看好發展潛力，資金也陸續到位。經濟部投審會今天核准開發商荷蘭商匯入新台幣27.5億元，取得海洋國際投資股份。

經濟部投資審議委員會今天召開委員會議，核准及備查重大投資案件共11件，僑外投資台灣有4案、對外投資3案、對中國投資4案。

僑外投資部分，荷蘭商JERA POWER INTERNATIONAL B.V.申請匯入相當於新台幣27億5000萬元等值外幣，以取得「海洋國際投資」股份，實行後持股比率為32.5%，將從事一般投資業務。

經濟部投審會發言人黃荷婷表示，外商看好台灣風電產業發展潛力，因此投資海洋國際投資。

她說，「海洋國際投資」主要從事離岸風電相關業務，前期招商、後期做建設。

黃荷婷表示，「海洋國際投資」原先股權結構為沃旭能源持股35%、麥格理持股50%和上緯持股15%；荷蘭商JERA POWER INTERNATIONAL B.V.投資後，持股32.5%，沃旭能源持股35%、麥格理持股25%和上緯持股7.5%。

另外，對中國大陸投資部分，聯發科申請以第三地區投資事業自有資金4900萬美元，間接增資中國旭新投資（上海）有限公司，暨轉投資設立中國昆橋（深圳）半導體暨科技產業股權投資基金合夥企業（有限合夥），從事投資顧問及基金管理業務。

黃荷婷表示，聯發科希望透過投資了解中國新創產業和發展方向，以做為未來技術、研發參考。（編輯：蘇志宗）1080128