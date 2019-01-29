橘子電玩展砸1.5億吸睛 觀展人次破10萬

（中央社記者韓婷婷台北29日電）橘子集團砸新台幣1.5億元行銷最新推出的行動生活平台APP 「beanfun!」，在台北電玩展中打造雙展區，4天全區活動破10萬人次造訪。

橘子指出，4天電玩展期間針對玩家調查beanfun!使用意見，包括具備匿名功能、讓玩家能自行加入的「豆陣聊」，可以匿名方式交換遊戲情報及分享心情，是迄今受使用者青睞的重點功能之一；第二受歡迎的則是獨具的交易功能「轉點」與「轉帳」，玩家們可以快速將GASH點數或現金轉給朋友。

橘子集團董事長劉柏園日前也宣示，希望透過接連開創的新話題炒熱人氣，希望春節後beanfun!會員數能突破300萬，終極目標是將橘子集團擁有的1300萬用戶全數導入。

beanfun!是橘子籌備2年的新平台，目前已上架App Store、Google Play雙平台，提供即時通訊、遊戲服務、電商及支付等功能，除了全面整合集團服務，第一階段也與東森購物、KKbox、雄獅旅遊、PChome、玉山銀行、台新銀行、大都會車隊等76家廠商合作，以全開放架構持續吸引廠商入駐。（編輯：黃國倫）1080129