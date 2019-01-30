台指期夜盤交易量倍增 至去年底占比26%

（中央社記者田裕斌台北30日電）台股與國際市場連動密切，帶動台指期夜盤成交量遽增，根據期貨交易所統計，去年台指期夜盤的成交量自去年初的單月36萬口至年底已達93萬口，占台指期成交量達26%。

永豐金控旗下永豐期貨總經理林家進表示，夜盤的成長反映出台股與國際市場的連動密切，投資人透過夜盤交易調整投資部位，預期在夜盤帶動下，海外期貨成長可期，無時差的跨市場交易將進入快速成長階段。

林家進指出，夜盤交易成長推動海外期貨的交易量持續加溫中，國際間流行的跨市場交易，跨境資產投資與避險，國內的投資人也可以無時差進行投資操作，在這股趨勢下，除了跨市交易，投資人也可善加運用海外期貨為自己的跨境資產進行避險，或是利用國外行情波動獲取報酬，交易種類涵蓋指數、外匯、農產品、貴金屬，多元且完備。

看好海外期貨市場將增速成長，永豐期貨已為海外期貨市場的發展佈局，包括與永豐金證券攜手開辦海外期貨業務提供一站式服務模式，投資人可同時交易國內外期貨，設計毫秒級下單軟體及保證金即時扣款系統，一旦投資機會出現，免在期貨帳戶預存保證金，即可無秒差將資金轉入期貨保證金專戶交易，大大提高投資人的資金運用效率。（編輯：郭萍英）1080130