綠能債權債務協商有共識 借款獲展延至年底

（中央社記者張建中台北30日電）太陽能矽晶圓廠綠能宣布，與銀行團債權債務協商達成初步共識，短期授信與中長期借款展延至今年底。綠能感謝債權銀行給予緩衝時間。

綠能下午召開重大訊息說明記者會，由處長暨發言人陳婷婷說明債權債務協商情形。

陳婷婷表示，公司申請的債權債務協商案去年12月24日獲經濟部工業局通過，並函予最大債權銀行京城銀行召開債權債務協商會議。

綠能接獲京城銀行債權債務協商會議紀錄，28日銀行團初步共識，短期授信按107年12月31日的借款餘額，展延至108年12月31日。

至於中長期借款，以107年12月31日的借款餘額，展延至108年12月31日，暫不清償本金，之後再視綠能營運改善狀況，另行商議調整及償還方式。

利息部分，台幣利率依照台灣郵匯局一年定儲機動利率加碼0.94%，目前為2%，外幣利率則依6個月TAIFAX利率加碼0.94%。

陳婷婷指出，債權債務協商會議初步共識仍待所有債權銀行及金融機構正式內部簽核作業核可，並正式發函為準，綠能尊重所有債權銀行及金融機構程序作業與最終決議。（編輯：李信寬）1080130