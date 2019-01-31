本國銀行中國大陸分行 僅中信銀有呆帳

（中央社記者田裕斌台北31日電）金融監督管理委員會今天公布去年本國銀行稅前盈餘新台幣3342.3億元，年增9.3%，中國大陸分支機構在金管會要求呆帳立即打銷下，僅中國信託商銀帳上還有逾放。

金管會統計，截至去年底，本國銀行放款總餘額28兆5394億元、逾放金額684億元、逾放比0.24%，備抵呆帳覆蓋率575.44%；由於銀行通常在年底多出現一次性打銷呆帳，讓本國銀行去年12月逾放金額較前一月減少59億元。

金管會分析，本國銀行去年獲利來自於國內分行比重65.1%、國際金融業務分行(OBU)占比23.7%、海外分行占比10.1%、中國大陸地區分行占比1.1%，其中，僅中國大陸地區分行獲利出現12.2%的衰退，國內分行、海外分行都有超過10%的成長。

由於金管會針對本國銀行中國大陸分行監管有4大作法，包括控管曝險額度、一出現呆帳就立即打銷、備抵呆帳由一般的1%提高到1.5%及每月請中央存保分析放款結構；截至去年底，本國銀行都將中國大陸分行的呆帳全數打銷，僅中信銀上海分行帳上還掛有逾放2.01億元。

金管會指出，這筆呆帳是中信銀上海分行對中科建的放款，原本曝險金額約4億元，但因上海分行獲利不足以全數打銷，去年底先行打銷2億元，後續待累積足夠獲利時再完全打銷。（編輯：楊玫寧）1080131