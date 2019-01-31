新制勞退107年虧損423.8億元 創史上最大虧損

（中央社記者余曉涵台北31日電）根據勞動基金運用局最新統計，新制勞工退休基金107年虧損新台幣423.8億元，是勞退新制開辦以來虧損最多的一年，平均每位勞工損失3685元。

勞動基金包括新制勞退、舊制勞退、勞保等6項各類基金，其中勞退新制雇主每月幫勞工提撥薪資6%到勞工個人專戶，勞金局每年投資運用的收益，由勞保局隔年3月前將收益分配到勞工帳戶中，法定請領年齡是60歲。

面臨全球股災等市場震盪因素，根據勞動基金運用局統計，107年新制勞退基金虧損423.8億元，是勞退新制開辦後，虧損最多的一次。

根據統計，新制勞退基金開辦以來，只有在97年、100年、104年及107年有虧損，虧損金額分別為176.6億元、264億元、13億元及423.8億元。

如果以目前1150萬個勞退新制帳戶數推算，平均每位新制勞工將損失3685元。

其他勞動基金部分，舊制勞退基金去年虧損176.2億元、勞保基金虧損156.5億元、就保基金收益26.8億元、職災保護專款1億元、積欠工資墊償基金2.1億元、整體勞動基金虧損726.6億元、國保基金虧損68.5億元。

不過勞工不用過於擔心，勞動基金運用局官員說，依法勞動基金有保證收益制度，因此勞工60歲退休時，平均收益率低於保障收益，政府將會補貼差額。（編輯：張雅淨）1080131