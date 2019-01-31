這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳
生活

綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁
生活

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

兩男性啦啦隊員參與表演 成超級盃首例
運動

兩男性啦啦隊員參與表演 成超級盃首例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新制勞退107年虧損423.8億元 創史上最大虧損

最新更新：2019/01/31 18:30

（中央社記者余曉涵台北31日電）根據勞動基金運用局最新統計，新制勞工退休基金107年虧損新台幣423.8億元，是勞退新制開辦以來虧損最多的一年，平均每位勞工損失3685元。

勞動基金包括新制勞退、舊制勞退、勞保等6項各類基金，其中勞退新制雇主每月幫勞工提撥薪資6%到勞工個人專戶，勞金局每年投資運用的收益，由勞保局隔年3月前將收益分配到勞工帳戶中，法定請領年齡是60歲。

面臨全球股災等市場震盪因素，根據勞動基金運用局統計，107年新制勞退基金虧損423.8億元，是勞退新制開辦後，虧損最多的一次。

根據統計，新制勞退基金開辦以來，只有在97年、100年、104年及107年有虧損，虧損金額分別為176.6億元、264億元、13億元及423.8億元。

如果以目前1150萬個勞退新制帳戶數推算，平均每位新制勞工將損失3685元。

其他勞動基金部分，舊制勞退基金去年虧損176.2億元、勞保基金虧損156.5億元、就保基金收益26.8億元、職災保護專款1億元、積欠工資墊償基金2.1億元、整體勞動基金虧損726.6億元、國保基金虧損68.5億元。

不過勞工不用過於擔心，勞動基金運用局官員說，依法勞動基金有保證收益制度，因此勞工60歲退休時，平均收益率低於保障收益，政府將會補貼差額。（編輯：張雅淨）1080131

地機族