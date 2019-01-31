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勞動基金虧千億 勞動部重申已全彌平

最新更新：2019/01/31 19:16
勞動基金去年10月虧損新台幣1227.2億元，勞動部政務次長施克和31日在記者會上表示，勞動基金進行投資不應該以單月績效，否定基金長期運用成效，且去年損失已經在今年1月彌平。中央社記者王飛華攝　108年1月31日
勞動基金去年10月虧損新台幣1227.2億元，勞動部政務次長施克和31日在記者會上表示，勞動基金進行投資不應該以單月績效，否定基金長期運用成效，且去年損失已經在今年1月彌平。中央社記者王飛華攝　108年1月31日

（中央社記者余曉涵台北31日電）勞動基金去年10月虧損新台幣1227.2億元，勞動部次長施克和說，勞動基金進行投資不應用單月績效來看，且去年損失已在今年1月彌平。

針對勞動基金107年10月虧損新台幣1227.2億元，勞動部次長施克和今天強調，勞動基金進行投資不應該以單月績效，否定基金長期運用成效。

施克和說，107年10月全球股市下跌7.49%，台股更下跌10.94%，勞動基金受市場波動影響單月收益跌幅3.20%，但當年度損失到108年1月，初步估算已全數彌平。

施克和指出，初步估算勞動基金截至107年底近10年平均收益率3.31%，累積已幫全體勞工賺了7906億元，截至108年1月則是替勞工賺了8860億元。

勞保基金部分，施克和強調，勞保基金從未虧損千億，且從84年勞健保分隸以來，極積進行多元投資，長期績效穩定，到107年底平均年報酬率3.43%，勞保基金規模6860億元，投資收益達3589億元。（編輯：張雅淨）1080131

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