景氣歹年冬郭台銘喊話 嚴峻市況要衝出新局

鴻海集團董事長郭台銘2日在台北南港展覽館出席鴻海愛心歡樂嘉年華活動，並慰勉員工的辛勞。中央社記者吳翊寧攝 108年2月2日

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海集團總裁郭台銘宣示今年成長的企圖心，不過今年景氣各界看法保守，鴻海深耕美國研發項目，並鞏固中國大陸投資，要在嚴峻市況中衝出新局。

展望今年鴻海集團布局，郭台銘宣示今年業績成長再創新高的決心，在今天愛心歡樂嘉年華活動上，郭台銘指出，集團加上關聯企業群創和日本夏普等，業績已經突破新台幣6兆元，今年仍將持續開闢新領域，而人工智慧結合雲端，將是集團轉型的目標。

不過今年全球經濟景氣各界看法保守，郭台銘也不諱言指出，今年要持續成長，市場都在尋求新的解決方案和對策；面對經濟不景氣，投資人才以及科技是不二法門，集團要培養投資的信心。

6兆元是鴻海集團營運的根基，如何再突破新局，郭台銘認為，鴻海必須同時深耕美國和中國大陸市場，布局研發新項目。

展望投資美國威斯康辛州，鴻海也不諱言指出，全球市場環境已產生巨大轉變，威州的投資規劃依然是集團首要之務，但因應客戶改變，必須適時檢視以迎合當前情勢。

對此郭台銘與美國總統川普保持密切聯繫，對於威州面板廠，鴻海已有新的藍圖規劃，以6代廠為基礎、擴展自駕車和航太面板的應用，鴻海也將擴大投資美國人才，因此也規劃成立快速打樣中心，協助新創企業測試與人工智慧（AI）結合8K＋5G生態系相關的硬體設計概念；投資科技製造，將是鴻海集團未來布局美國的核心。

郭台銘說，美國是全球最大市場，有人才、科技、經商環境，在美國投資，對鴻海集團來說，是正確符合未來經濟走勢的決定。

在中國大陸，郭台銘今年1月也指出，實體經濟與數位經濟深度融合發展，富士康在中國大陸開啟轉型科技服務、升級智慧製造、建設工業互聯網平台。

鴻海集團去年8月中旬也與中國珠海市政府簽訂戰略合作協議，深化半導體、設備和晶片設計合作，打造推動珠海成為半導體服務產業發展的重要基地。

鴻海將在中國大陸布局積體電路產業，因應工業互聯網、8K＋5G、人工智慧等新世代高性能晶片應用需求，與珠海市在半導體產業領域展開戰略合作。

對於美中貿易戰，郭台銘也相當關心，這牽涉到鴻海集團在全球兩大市場的布局。

他認為，無論貿易戰結論如何，全球經濟正在做結構性的改變，今年將是嶄新的一年，鴻海集團在美中兩地，都有長足發展和投資，這也會是鴻海集團面對全球經濟改變的轉捩點。（編輯：楊凱翔）1080202

鴻海愛心歡樂嘉年華活動2日在台北南港展覽館舉行，鴻海集團董事長郭台銘（右）出席，感謝員工過去一年的辛勞。中央社記者吳翊寧攝 108年2月2日

鴻海集團董事長郭台銘（前排左4）2日在台北南港展覽館出席鴻海愛心歡樂嘉年華活動，與員工同樂。中央社記者吳翊寧攝 108年2月2日