Google母公司Alphabet獲利優於預期 但支出躍增

（中央社舊金山4日綜合外電報導）科技業巨擘谷歌（Google）母公司Alphabet今天公布，去年第4季獲利和營收皆優於華爾街預期，但由於在影片內容、員工和設備的支出躍增，Alphabet盤後交易股價應聲下跌約3%。

路透社報導，Alphabet公布，去年第4季由2017年同期的虧損30億美元轉為獲利89億5000萬美元（約新台幣2753億元）或每股12.77美元，超越分析師平均預估的76億9000萬美元或每股10.87美元。

Alphabet去年第4季營收則較2017年同期成長22%，來到392億8000萬美元（約新台幣1兆2000億元），超越分析師平均預期的389億3000萬美元。其中約83%營收來自Google的廣告系統。

Alphabet去年第4季成本和費用較2017年同期增加26%，達到310億7000萬美元（約新台幣9554億元）；資本支出更躍增64%，攀升至70億8000萬美元。

Alphabet花費增加，原因包括Google雲端運算部門人力大增、為促銷推出的消費電子產品和影音平台YouTube的訂閱方案，並在矽谷和紐約市收購辦公大樓。

但這也引發投資人質疑，Alphabet投入新業務的現金，是否將如Google網路搜尋引擎過去那般帶來報酬。

金融公司Hargreaves Lansdown的股票分析師薩蒙（George Salmon）指出：「核心業務雖仍以耀眼速度成長，但（Alphabet）支出龐大，顯示業務成長的資本需求並非如原本期望的低。」

法新社報導，另個令投資人採取謹慎態度的原因，是代表數位廣告平均價格的Alphabet每次點擊收費(cost per click)下滑29%。

Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）表示：「由於預期未來有絕佳機會，為了帶給我們在全球的使用者、廣告商和夥伴優異的產品和經驗，我們持續將主要投資投入所需的人才和基礎設施。」

Alphabet今天盤後交易股價應聲下挫3.3%，報1103.50美元。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1080205