台股開紅盤 補漲挑戰萬點可期

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台股今天豬年開紅盤，春節期間美股道瓊工業指數漲2.14%，過去12年台股開紅盤上漲機率67%，今天有機會補漲，可望再度挑戰萬點。

投資人對美中能否在3月1日最後期限前達成貿易協議仍有疑慮，美國股市8日收盤漲跌互見。

道瓊工業指數終場下跌63.2點，或0.25%，收在25106.33點。標準普爾500指數上揚1.83點，或0.07%，收在2707.88點；那斯達克指數上揚9.85點，或0.14%，收在7298.20點。

台股1月30日狗年封關終場小漲0.67點，收在9932.26點，成交值新台幣991.02億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣13.9億元。

台股1月30日封關後，根據統計，春節期間美股道瓊工業指數漲526.37點，漲幅2.14%；標準普爾500指數漲67.88點，漲幅2.57%；那斯達克指數漲269.91點，漲幅3.84%。

台股今天豬年開紅盤，投資人對豬年紅盤行情充滿期待，根據統計，過去一輪12生肖台股開紅盤行情，上漲機率67%，且在開紅盤後2個月，平均漲幅超過7%。

法人預期，台股今天開紅盤，有機會補漲，指數再度挑戰萬點大關可期。不過蘋果（Apple）iPhone銷售仍不振，台股紅盤需仰賴台積電、大立光、鴻海等蘋概股三巨頭點火。此外美中貿易談判仍有變數，今年上半年半導體產業基本面走緩，台股短期看中小型個股表現。

台積電ADR於台股休市期間，自1月29日的36.33美元，攀高至37.79美元，上漲1.46美元，漲幅4.01%。

美國商業新聞CNBC電視台9日引述白宮消息人士的話說，美國可能會將美中貿易談判達成協議的期限3月1日延長。（編輯：鄭雪文）1080211