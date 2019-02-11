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台股豬年開紅盤攻上萬點
台股11日豬年開紅盤，台積電、大立光、鴻海等蘋概股3巨頭領軍點火，帶動台股強漲氣勢，開盤就衝破萬點大關。
新聞專題
台股豬年開紅盤攻上萬點2/2

台股開紅盤 台積電開盤大漲7元

最新更新：2019/02/11 09:29
台股11日豬年開紅盤，台積電股價開盤大漲新台幣7元。（中央社檔案照片）
台股11日豬年開紅盤，台積電股價開盤大漲新台幣7元。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹11日電）台股今天豬年開紅盤，據統計，台股春節休市期間，台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾4%，台積電今天展開補漲走勢，股價開盤大漲新台幣7元。

台股1月30日狗年封關收在9932.26點，台股休市期間道瓊工業指數漲526.37點，漲幅2.14%；那斯達克指數漲269.91點，漲幅3.84%；費城半導體指數漲66.17點，漲幅更達5.35%。

法人多看好，台股今天開紅盤，可望展開補漲走勢，指數有機會挑戰1萬點大關，台積電ADR在台股休市期間上漲1.46美元，漲幅達4.01%，今天股價補漲行情同樣可期。

台股與台積電今天果如市場預期同步展開補漲，大盤開盤衝破1萬點大關，台積電股價開盤達新台幣228元，漲7元，漲幅達3.17%，貢獻大盤指數60點。

聯電ADR於台股休市期間不漲反跌，跌幅約2.13%，今天股價表現相對弱勢，開盤小漲0.05元，早盤一度由紅翻黑，達11.25元，跌0.1元。（編輯：鄭雪文）1080211

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