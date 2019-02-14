健喬元月營收2.93億 創歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北14日電）健喬集團元月單月營收新台幣2.93億元，月增47%，年增18%，並創下單月營收歷史新高。

健喬表示，2018年度合併營收23.47億，年增26%，前3季EPS為2.11元，獲利主要表現在併購效應與自身產品策略創造的營收成長。

健喬指出，旗下景德中樞神經與眼科等系列產品，經去年積極拓展，今年元月營收貢獻較去年同期成長25%；呼吸道產品系列、泌尿領域主力產品，以及市佔仍居第一的荷爾蒙領域產品，與去年同期相較分別有22%、19%及49%的高成長。

健喬旗下關係企業陸續有好消息，七星化學2018年正式取得FDA核可，2018年全年度營收年成長73%，2019年元月相較去年同期成長309%；益得生技取得衛服部PIC/S GMP查核，將加速與合作夥伴在美臨床試驗與查登；轉投資優良化學製藥則計畫於2019年提出公開發行，旗下其它關係企業包括健康化學、香港協康等營收呈現穩定成長。

健喬表示，除自身產品年銷售額穩定成長、旗下關係企業陸續展現綜效，展望2019年，預估營收相較去年同期仍有雙位數成長。（編輯：趙蔚蘭）1080214