宏達電1月營收 創2003年上市來新低

（中央社記者江明晏台北14日電）宏達電今天公布1月自結合併營收新台幣10.1億元，創下2003年上市以來單月營收新低。市場分析，智慧機市場競爭，VR營收貢獻仍在起步中應是主因。

智慧機市場競爭激烈，宏達電近年不再打機海戰術，縮減每年推出的新機數量，精準瞄準目標市場，加上虛擬實境（VR）事業仍未有爆發性的貢獻，宏達電月營收規模較過去明顯下滑。自2018年7月以來，營收都在「1」字頭，約在12至15億元的水準，今年1月營收也寫下2003年上市以來，逾15年新低；若以未上市前營收觀察，更創2001年8月以後新低，回到「代工」時代的水位。

宏達電目前尚未公布去年第4季財報，市場預估，宏達電去年在Google案業外助陣下可獲利；宏達電去年前3季每股稅後純益20.03元。

展望後續產品動能，宏達電將有VR新品上市，還有區塊鏈手機瞄準利基型市場，能否扮演股價和營運回溫推手，成效仍有待觀察。

宏達電先前在美國消費性電子大展（CES）前夕端出VIVE系列新品，並獲得逾30個獎項，為HTC歷年在CES最佳成績，得獎產品包含VIVE Cosmos、加入進階眼球定位科技的VIVE Pro Eye、Viveport Infinity、以及VIVE新一代沉浸式環境系統VIVE Reality System，也顯示宏達電在VR生態系布局的野心。

在5G市場，宏達電表示，推出的5G smart mobile hub產品已引起多個電信商興趣，包含Sprint與Telstra都已公布搭載此產品的未來計畫，宏達電也預告2月登場的全球行動通訊大會(MWC)上，將有更多消息釋出，HTC董事長暨執行長王雪紅今年應MWC大會邀約，將再度擔任專題演講嘉賓（Keynote speaker）。（編輯：王永志）1080214