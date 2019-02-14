穩懋第4季毛利率衝高 全年EPS7.39元優於預期

（中央社記者韓婷婷台北14日電）砷化鎵廠穩懋去年第4季受到產品組合及金價回升的存貨評價回沖，推升毛利率攀升至32.6%，跳增7個百分點，EPS為1.8元優於預期，全年EPS為7.39元，低於前一年的9.34元。

穩懋今天召開法說會公布最新財報，2018年第4季營收新台幣42.14億元， 季增4%，年減24%，毛利率從25.6%大幅回升到32.6%，較前一季增加7個百分點，稅後淨利為7.33億元，較前季增加5%，較去年同期減少45%；每股盈餘為1.8元，略優於前一季的1.7元。

累計2018年營收173.1億元，年成長1.48%，營業毛利為54.15億元，合併毛利率為31.28%，稅後盈餘為30.66億元，年減17%，每股盈餘為7.39元，為歷史次高。

展望今年第1季，穩懋表示，由於第1季為智慧型手機傳統淡季，終端需求較弱，預估第1季營收將較去年第4季下滑High-teens(16%到19%)，考量產能利用率下滑，預估第1季毛利率與去年第3季相當。

5G議題熱絡，穩懋被法人視為受惠廠商，針對2019年展望，穩懋總經理王郁琦認為2019年將充滿期待與挑戰的一年，期待5G世代來臨帶動的商機，已經看到5G手機即將推出，部份國家也規劃在今年推出相關服務，包括智慧型手機及3D感測、光電元件等產品都有計劃進行及認證中。

王郁琦表示，各國5G服務商轉時程不同，初期相關基礎設施建置也需時間，仍處於發展初階段，目前仍在4G邁入5G的轉換過渡期，消費端及大環境仍存在不少變數。（編輯：王永志）1080214