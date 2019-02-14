國巨合併普思電子營收 元月年增35%

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件大廠國巨自結1月含普思電子合併營收新台幣47.75億元，單月營收較去年同期增加35%，並較去年12月合併普思電子增加5.3%。

國巨表示，中美貿易爭端不確定性仍未告一段落，中國區主要經銷商仍在進行庫存調整、上游客戶需求仍顯疲弱。

國巨指出，在產業淡季期間，將繼續調節經銷商進貨，協助強化庫存管理，並做好產能規劃及優化客戶服務，為後續終端需求逐步回溫預做準備。

展望未來，國巨持續優化產品組合、提升公司國際競爭力的策略仍不變，國巨指出，將兢兢業業保持營運成長動能，對全球景氣及產業前景審慎應對。

國巨去年5月下旬公告砸新台幣220億元，收購美國普思電子100%股權。從終端應用來看，普思在網路設備占比33%，無線通訊占比22%，電源供應器和電纜系統占比約21%，工業規格占18%，汽車電子占比約6%。

美系法人日前報告指出，未來幾年積層陶瓷電容（MLCC）產業仍可維持健康的供需關係，在需求端，預估到2022年，MLCC在主要應用領域的出貨量年成長率，平均可維持1成多到2成的水準。在供應端，預估MLCC產業產能年增率約10%。

從平均銷售價格（ASP）來看，報告預期今年MLCC平均銷售價格仍可較2017年的水準提升45%到50%，到2020年MLCC平均銷售價格仍可較2017年成長30%到35%。

從市占率來看，美系法人指出，國巨在全球MLCC市場占有率約15%，預期今年到2021年，國巨仍可維持全球前5大MLCC大廠。市場人士指出，MLCC占國巨整體業績比重約6成多。（編輯：郭萍英）1080214