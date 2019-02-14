小資族福音 盤中零股交易最快明年下半年推動

（中央社記者邱柏勝台北14日電）小資族盤中買大立光零股不是夢，金管會今天表示，已請證交所研議盤中零股交易的可行性，最快明年下半年推動。

目前台股盤中僅開放以「千股」為交易單位，並不開放零股交易，零股交易僅限盤後下午1時45分至2時30分一盤撮合，且交易量遠低於盤中交易，流動性、價格透明度都偏低。部分投資人希望能在盤中買高價股，因此一直有開放盤中零股交易的呼聲。

金管會對此曾於2016年委託證交所研議，但當時有券商擔憂投資人若下錯單，恐增加違約交割與錯帳風險，且券商得修改資訊系統，增加營運成本，因而反對。

後因部分券商評估認為可以克服技術性問題，目前由證交所與券商公會持續溝通。證期局副局長蔡麗玲表示，會請證交所考量實務作業程序，並關注市場投入成本、公平性及投資人交易便利。

蔡麗玲說，金管會對盤中零股交易是朝開放方向規劃， 因交易所與券商現正處理明年3月上路的逐筆交易新制，系統也在調整中，因此盤中零股交易制度，最快須等明年下半年才能推動，且會讓券商自主決定是否開辦。

不過，為避免投資人混淆或下錯單，屆時零股交易可能會與現行的千股交易分割，分別有兩個不同的下單系統，但細節與架構，仍須等證交所研議後才會確定。（編輯：張良知）1080214