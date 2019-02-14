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鐵礦減供未影響航運 慧洋:1月換約漲價1成

最新更新：2019/02/14 21:30

（中央社記者韋樞台北14日電）春節淡季與預期巴西淡水河谷鐵礦遭潰堤致出口不足，造成散裝航運指數大跌，不過，散裝航運最大航商慧洋表示，1月業績11.83億元，年增17.35%，且1月換約4艘船的租金調漲1成。

慧洋海運1月合併營收為新台幣11.83億元，年增17.35%，以美元計算則年增11.99%；自結1月稅前盈餘為1.49億元，年增337.96%，以美元計算年增317.95%，自結稅前每股盈餘0.24元。

慧洋對2019年整體市況審慎樂觀，近期波羅的海乾貨船綜合指數(BDI指數)大幅下跌，主要因為適逢農曆春節淡季，以及反應預期巴西淡水河谷礦場潰堤造成鐵礦石出口供應不足的恐慌而造成，但慧洋1月業績並未因短期指數震盪而受到太大影響，1月4艘換約船舶租金仍有近1成的調漲，而第一季預估換約船數15艘。

慧洋指出，美中貿易戰，全球性不穩定因素再度浮上檯面，但在2018年貿易戰火劇烈的期間，散裝航運所受衝擊低於原先預期，若今年貿易戰控制得宜，慧洋預期2019全年度營運表現將優於去年。（編輯：郭萍英）1080214

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