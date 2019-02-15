觸控大廠宸鴻去年每股賺0.55元

（中央社記者潘智義台北15日電）蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻今天舉行線上法人說明會，公告2018年第4季稅後淨利新台幣1.92億元，稅後稀釋每股淨利0.47元。全年稅後淨利2.2億元，稀釋後每股淨利0.55元。

宸鴻認為，今年第一季淡季營收將較去年第4季減少約3成，與去年第3季相當。

宸鴻統計，第4季自結合併營收426.5億元，較第3季成長32.5%，較去年同期成長29.7%，主因受惠於新產品陸續出貨，及智慧型手機、大尺寸平板電腦季節性需求。

宸鴻說，第4季獲利雖與營收同步成長，但其成長幅度稍低於營收，主因高單價但低利潤的手機產品於第4季出貨量增加，稀釋整體獲利。第4季營業毛利為15.7億元，較第3季成長27.1%；營業毛利率為3.7%與第3季相當。

銷售成本結構方面，宸鴻說，智慧型手機產品組合改變，對原料成本占營收比重產生影響；加上價格競爭，整體原物料成本占營收比重由第3季的81.4%提升至84.1%，為2012年起新高；此外，因營業規模提升，折舊攤提費用占營收比重持續由第3季5.2%減少為4.4%，人工成本由第3季營收比重6.6%降為5.6%。

宸鴻指出，受到第4季營收持續成長影響，第4季營業費用由上季新台幣10.4億元增加至13.0億元，主要反映年度獎金提列，及應收帳款融資費用增加。因應收帳款融資成本較短期銀行借款成本為低，所以提高應收帳款融資使用，也同步減少第4季銀行短期借款，使第4季淨利息費用自第3季5800萬元減少至3700萬元。

宸鴻說，由於人民幣兌美元升值，所以第4季認列外幣兌換損失約新台幣4200萬元。此外，隨著第4季新產品鋪貨及季節性需求結束，截至2018年12月31日止，公司員工總人數已由第3季底2萬9177人，降為2萬3942人。

宸鴻統計，2018年全年自結合併營收為1134.8億元，較2017年度成長5.9%。營業毛利為42.1億元，較2017年的75.3億元大幅減少，主因產品價格市場競爭激烈及產品組合不利所致。（編輯：郭萍英）1080215