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晶技1月每股稅前賺0.18元 今年獲利看增1成

最新更新：2019/02/15 16:12

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）石英元件大廠晶技自結1月稅前歸屬母公司業主淨利新台幣5646.9萬元，每股稅前純益0.18元。法人預估晶技今年獲利可望成長1成以上。

晶技自結1月合併營收新台幣6.1億元，比去年12月減少8.7%，比去年同期減少11.5%，稅前歸屬母公司業主淨利5646.9萬元，較去年12月成長41.2%，比去年同期增加12.3%，1月自結每股稅前純益0.18元。

展望今年營運，法人預估晶技今年上半年雖仍受到季節性淡季的影響，不過5G小型基地台應用可望在今年逐季增溫，晶技今年有機會搭上5G網通設備應用，有助拉抬相關石英振盪器（TCXO）出貨。

此外，今年手機全螢幕窄邊框設計使前鏡頭規格改變，有助晶技高階溫度感應石英晶體（TSX）元件，持續切入手機晶片和Wi-Fi模組。

在車用產品布局方面，法人指出，晶技持續開發先進駕駛輔助系統（ADAS）的影像元件解決方案，也與美國公司合資在中國寧波開發車用影像裝置到車用雷達的解決方案，預估最快2020年可開始貢獻業績。

晶技今年整體業績，法人預估上看85億元，毛利率可望站上23%，較去年略佳，獲利也有機會較去年成長1成以上。（編輯：楊凱翔）1080215

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