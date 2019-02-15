台灣精品館換新裝 年估20萬參觀人次助出口

位於台北南港展覽館1館的台灣精品館以「宇宙奇航，尋找創新產品」為主題，改裝為太空梭場景，15日舉辦改裝開幕茶會，請來星際大戰角色及台灣精品吉祥物「福熊」助陣，預期今年可吸引20萬人次參觀。中央社記者廖禹揚攝 108年2月15日

（中央社記者廖禹揚台北15日電）台灣精品館換新裝，以「宇宙奇航，尋找創新產品」為主題，預期今年將吸引逾20萬人次參觀，藉由優質產品打響台灣品牌，帶動其他台灣產品出口，有助降低美中貿易戰對出口衝擊。

位於台北南港展覽館1館的台灣精品館去年3月至今吸引逾15萬人次參觀，今天舉辦改裝開幕茶會，中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水表示，配合將開幕的南港展覽館2館，未來會展及會議活動將大幅增加，預期今年參觀人次可突破20萬。

經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩表示，近來美中貿易戰正、負面消息不斷，為因應對出口影響，貿易局與外貿協會加強協助廠商拓銷工作，針對貿易量較大的歐美日、新南向國家等重點市場，以及非洲、中南美洲邦交國、中東等新興市場都有拓銷規畫，台灣精品也有相關拓銷活動。

葉明水表示，台灣精品是具有代表性的優質產品，藉由到全球各地推廣，不僅可提高台灣品牌形象，也能找到重要商機與客戶，讓全球買主看到台灣優質產品，進而帶動其他產品採購。

改裝為太空梭場景的台灣精品館展出榮獲第27屆台灣精品獎的40家品牌、共58件得獎產品，並提供時下最夯的虛擬實境（VR）體驗區，讓民眾及買主能實際體驗相關產品效果。（編輯：郭萍英）1080215