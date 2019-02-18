MWC將登場 電信產業大老親征

（中央社記者江明晏台北18日電）MWC下週登場，為全球行動通訊產業盛事，每年吸引國內電信高層前進取經，今年包含中華電信董事長鄭優、遠傳電信董事長徐旭東等董總都將率團親征MWC，為5G商轉備戰。

全球行動通訊大會（2019 MWC）今年將於2月25日至28日在西班牙巴賽隆納登場，預料各國晶片、手機、電信設備業者將大秀5G產品，為5G商轉前哨戰鳴槍。

中華電信董事長鄭優今年將二度前進MWC，與執行副總林國豐同行，中華電並將展出5G技術和5G應用，包含環境監測、智慧農業、智慧管理、智慧城市等。

曾數度親征MWC的遠傳電信董事長徐旭東今年將親自出馬，並率領新任總經理井琪、徐旭東之子遠東集團創新長徐國安同行前往；台灣大哥大日前董事會通過總經理鄭俊卿屆齡退休，台灣大今年由技術長郭宇泰率隊前往，而台灣大獨董、之初創投負責人林之晨將在4月1日接任台灣大總經理。

台灣之星總經理賴弦五今年也將出席MWC，為5G尋覓更多應用商機；亞太電信今年由總經理黃南仁領軍，將與英特爾等國際夥伴展出5G技術及應用。

此外，本土科技大廠宏達電近年積極布局VR產業，看好5G商轉將推動VR產業進一步擴大，今年董事長王雪紅除了率團參展，也第2度獲邀擔任大會主題演講嘉賓，將於25日下午以「沉浸式內容」為主題，說明擴增實境／虛擬實境（AR／VR）應用。

MWC為全球行動通訊產業重要風向球，每年均吸引約2000家全球廠商齊聚巴塞隆納，更是非蘋陣營發表年度旗艦新機的重要時刻，由於5G有望在今年搶先商轉，各式5G技術、終端產品與應用將成為看展重點，也牽動概念股表現。（編輯：林沂鋒）1080218