勤凱擬3月上櫃 今年營收估增兩位數

導電漿廠勤凱董事長曾聰乙表示，被動元件客戶訂單預計3月回溫，今年出貨量將以成長1成為目標。中央社記者張建中攝 108年2月18日

（中央社記者張建中台北18日電）導電漿廠勤凱科技預計3月下旬掛牌上櫃，董事長曾聰乙今天表示，被動元件客戶訂單可望於3月開始陸續回溫，今年業績應可成長兩位數百分點水準。

勤凱科技成立於2007年6月，主要生產導電漿料，應用以被動元件市場為大宗，所占比重達95%，另外，還可應用於太陽能電池、觸控面板、軟性電路薄膜按鍵開關、半導體與發光二極體(LED)封裝。

除國巨外，奇力新、華新科、信昌電與乾坤科技等被動元件也都是勤凱客戶。太陽能方面，勤凱已通過明徽能源認證，並送樣國內太陽能廠聯合再生能源與中美晶認證。

勤凱去年出貨量首度突破100噸大關，達116噸規模，總營收新台幣7.13億元，年增16.39%，每股純益2.2元。

受被動元件廠需求遞延影響，勤凱今年1月營收為5100萬元，年減17.2%，不過，曾聰乙說，被動元件客戶訂單可望於3月開始回溫，另外，第3季有機會取得太陽能新客戶認證。

曾聰乙表示，今年營運將以出貨量成長10%為努力目標，營收也將力求成長兩位數百分點的水準。（編輯：郭萍英）1080218