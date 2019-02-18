宏碁亞太區電競總決賽落幕 菲律賓韓國隊奪冠

2019年宏碁亞太區Predator電競聯盟大賽在泰國舉行，PUBG遊戲由韓國的AfreecaFreecs Fatal戰隊獲得冠軍。（圖取自twitter.com/PredatorGaming）

（中央社記者吳家豪台北18日電）2019年宏碁亞太區Predator電競聯盟大賽在泰國舉行的總決賽落幕，亞太共26支電競團隊參賽，DOTA2、PUBG兩款遊戲分別由菲律賓的TNC Predator、韓國的AfreecaFreecs Fatal戰隊獲得冠軍。

宏碁今天發布新聞稿指出，本屆賽事的冠軍隊伍可獲得獎金7萬5000美元（約新台幣231萬元）及Predator Helios電競筆電。

今年宏碁亞太區Predator電競聯盟大賽總決賽的26支參賽隊伍由亞太16個區域、共3530支電競隊伍對戰產生，在泰國曼谷國立體育館進行最終對決。現場超過1萬人次、線上超過430萬人次參與總決賽，同時在線人數高達6萬人。

代表台灣參賽的隊伍TAG因屬於半職業性質，在面對職業隊伍的挑戰下，TAG在PUBG遊戲最終排名表現並沒有特別亮眼。

宏碁也宣布將於菲律賓舉辦下屆2020年亞太區Predator電競聯盟大賽總決賽，號召更多亞太區域的電競戰隊投入賽事。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，宏碁在亞太區致力整合軟、硬體及服務的電競平台，提供多元機會讓年輕人全方位參與。宏碁期許建構強大的電競生態圈，促進亞太各區電競產業發展。

侯知遠指出，宏碁希望這些年輕選手們回去後，都可分享自身參賽經驗，並持續在電競領域發光發熱、創造正向循環的影響力。（編輯：楊玫寧）1080218