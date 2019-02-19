行動通訊大會25日揭幕 中磊合勤各擅5G勝場

（中央社記者韓婷婷台北19日電）行動通訊大會(MWC)將於25日至28日在西班牙巴塞隆納舉行，包括中磊電子、合勤科技都推出5G相關產品，展現技術實力。

中磊表示，5G具高速、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式，促使新經濟型態誕生，在MWC中將發表包括「5G接取設備(5G Access)」、「虛擬化小型基地台(Virtualized Small Cell)」及「M-IoT行動物聯網(Mobile IoT Device)」等3大主軸的智慧物聯網解決方案。

中磊指出，新世代5G NR(New Radio)CPE(用戶終端設備)，可提供高品質的寬頻接入，讓消費者享有高速上網品質，新世代虛擬化小型基地台則藉由獨立的分布單元DU(Distributed Unit)及集中單元CU(Centralized Unit)設計，具高性能、部署簡易及高成本效益優勢，提供電信營運商4G無縫升級至5G彈性，可望成為新世代網路建設之趨勢。

此外，中磊將展出涵蓋資產定位、智慧醫療、智慧城市等領域NB-IoT/LTE-M全系列M-IoT行動物聯網創新應用，協助電信營運商延長物聯網裝置的電池續航力，有效控制成本，拓展新興服務商機。

合勤則宣布，將在MWC上公開最新的固定無線接入(FWA)技術應用與室內覆蓋解決方案，包括業界首款LTE Cat.18路由器、Repeater Hub和SymmRepeater設備，輕鬆解決室內移動覆蓋死角問題。

合勤表示，室內和室外LTE Cat. 18路由器具備Gigabit LTE高速傳輸能力，加上針對美國市場的公民無線寬頻服務(CBRS)所設計的LTE產品，提供電信服務供應商完整的FWA產品組合，從3G、主流4G、到高階4G LTE Cat.18等多種選擇，滿足持續增長的高頻寬用戶需求，合勤也預計在下半年正式推出首款5G路由器。

合勤最新室內覆蓋解決方案還包括Repeater Hub與SymmRepeater，這是合勤第1款兼具直連式儲存(DAS)和中繼器優勢的設備，能解決中小型建築物例如飯店、醫院、百貨公司和辦公大樓等的行動通訊死角問題。

此外，SymmRepeater功能遠勝傳統中繼器，透過獨有的專利設計，可將室外基地台訊號延伸到室內達400公尺的距離且不會降低信號品質，解決高樓層建築與地下空間的行動訊號死角問題，如酒窖或隧道工程等。（編輯：李信寬）1080219