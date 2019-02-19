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傳本田2022年關閉英國廠 3500人飯碗恐不保

最新更新：2019/02/19 08:53

（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國媒體披露，日本汽車大廠本田汽車（Honda）料於明天宣布，位於英格蘭西南部的工廠將於2022年關閉。屆時，3500名員工飯碗恐不保。

天空新聞網（Sky News）報導，本田明天將宣布關閉斯文敦（Swindon）工廠，但公司的歐洲總部仍在附近的布萊克尼爾（Bracknell）。

隨著英國脫離歐洲聯盟（EU）時間越來越近，日產（Nissan）和福特（Ford）也警告旗下的英國廠可能裁員。不過，英國國會議員湯林森（Justin Tomlinson）表示，本田的決定並不是因為脫歐。

湯林森在推特發文說：「我已和本田談過…他們表明這是基於全球趨勢考量，而不是脫歐的關係，因為所有歐洲市場的產量將於2021年在日本整合。」

斯文敦廠是本田在歐盟地區僅有的一座廠，生產供應全球的喜美汽車（Civic）超過24年，年產量達15萬輛。

日本另一家車廠日產本月稍早以圍繞著英國脫歐的種種不確定性為由，宣布取消在英格蘭東北部生產X-Trail SUV的計畫。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1080219

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