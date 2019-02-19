壽險業調高宣告利率 金管會籲考量財務衡平

（中央社記者邱柏勝台北19日電）壽險業者上調利變型保單宣告利率，遭金管會關切。保險業者表示，販售利變型保單未以利率作為行銷訴求，強調並未違反規定。金管會則希望業者考量衡平，避免影響財務體質。

保險市場競爭激烈，為吸引民眾投保，部分壽險業者提高利變型保單宣告利率，遭金管會關切。金管會日前邀集6家壽險公司會談，希望利變型保險商品的宣告利率能夠反映實質投報率，避免過高利率壓縮公司獲利，甚至造成虧損，進而影響公司穩健經營。

對此，保險業者透露，根據保險法規範，壽險公司販售利變型保單不得以利率作為行銷訴求，「我們也沒有這麼做。」然而因為媒體報導時，多會比較各家壽險公司的利變型保單宣告利率，才會引起主管機關關切，「但其實這都是公開資訊」。

保險業者表示，公司所發售利變型保險商品，其宣告利率都在金管會的規定範圍內，強調仍符合實質投報率。

金管會保險局則表示，找保險業者來談的目的，主要是希望業者考量業績與財務的「衡平」，明明沒賺那麼多，卻給那麼高的宣告利率，會有虧損的風險，不建議保險公司為搶市殺價競爭，反而損害公司財務體質，若情況持續惡化，不排除再修改宣告利率的計算公式。

所謂利變型保險商品，包含利變型壽險與利變型年金，保戶繳納利變型保單的保費採「區隔資產」，也就是與其他保險的保費分開計算投資報酬率，扣除相關費用後，依保險公司每期公告的宣告利率，計算該保單的保單價值準備金。

而宣告利率為一浮動利率，保險公司依利變型保單的可運用資金的投資組合收益，扣除相關費用後若有獲利，則會依宣告利率給予保護，因此當宣告利率愈高，保單價值準備金累積也會愈快。由於具備投資性質，頗受保戶青睞。

金管會去年底曾修正宣告利率計算公式，宣告利率上限由區隔資產採宣告當月的前「12個月」移動平均投資報酬率加計2碼，修正為採宣告當月之前「24個月」平均投資報酬率加計2碼，有助維持宣告利率波動率穩定，但也給壽險公司調整宣告利率的彈性。（編輯：林興盟）1080219