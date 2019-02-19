本田2021年將關閉英國廠 3500人恐捲鋪蓋

（中央社東京19日綜合外電報導）日本汽車大廠本田汽車今天宣布，位於英格蘭西南部的工廠將於2021年關閉，3500名員工飯碗恐不保。隨著英國脫歐大限將至，本田汽車成為縮減營運規模的最新一家日本企業。

位於英格蘭西南部斯文敦（Swindon）的工廠是本田汽車（Honda）在歐盟地區僅有的一座工廠，生產喜美汽車（Civic）超過24年，年產量達15萬輛。

本田汽車宣布，這座工廠將於2021年關閉，也就是「現行車款生產週期完結時」。

本田歐洲地區執行長井上勝志（Katsushi Inoue）在聲明中表示，這個決定「並不是輕率做出的，我們對今天的公告將讓我們的員工感到不安深感遺憾」。

本田將關廠的決定歸咎於「全球汽車產業出現前所未見的改變」，但在此同時也發生英國退出歐盟前，為投資環境帶來不確定性。

本田社長八鄉隆弘（Takahiro Hachigo）在東京向記者表示：「我希望大家能理解，這與英國脫歐無關。」

他說，對於必須關廠感到「非常遺憾」，但鑑於降低產能和改革本田全球設施的需要，這是「最佳抉擇」。

本田也宣布2021年將停止在土耳其生產喜美汽車。

本田加入日本汽車大廠日產汽車（Nissan），以及索尼（Sony）、Panasonic、日立製作所（Hitachi）等日本企業行列，在英國退出歐盟前縮減英國事業的營運規模。

分析師表示，雖然本田汽車關廠幾乎與英國脫歐脫不了關係，但近期簽署的大規模歐盟和日本自由貿易協定，以及汽車業面臨更廣泛挑戰等，可能也是其他原因。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1080219