本田2021年關閉英國廠 3500員工深感震撼

（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本汽車大廠本田汽車公司（Honda）今天宣布2021年結束在英國南部工廠的汽車生產。這工廠約有3500名員工，員工聽到要關廠的消息，深感震撼。

日本放送協會（NHK）報導，本田宣布2021年結束在英國南部斯文敦（Swindon）工廠的汽車生產，已開始與工會協商。本田考慮給予工廠3500名員工支援。

斯文敦工廠是本田在歐洲唯一的汽車生產據點，一年生產16萬輛汽車，其中約35%在歐洲銷售，其他銷往美國、日本等地。

歐洲汽車市場目前低迷，加上今後如要因應汽車電動化，需要進行設備投資，可能不符成本，因此本田決定關閉這家工廠。原本銷往歐洲的汽車以後將由日本、中國的工廠負責。

報導說，一名本田斯文敦廠男員工表示，今天早上從公司得知要關廠的消息。他說：「員工受到的打擊很大。我有家人要養，有的員工結婚不久，小孩才誕生。本田在這地區太重要了，現在很煩惱不知該如何跟孩子說關廠一事。」

本田表示，關廠是重新調整全球性汽車生產體制的一環，本田銷往歐洲的汽車有些在土耳其工廠製造，2021年土耳其工廠也將結束生產。

報導說，一般認為，本田之所以決定關廠，可能與3月29日英國脫離歐洲聯盟（EU）會影響本田的生產和銷售有關。

但是本田社長八鄉隆弘今天在記者會上表示，本田這次的決定與英國脫歐無關。

針對英國脫歐將帶來何種影響，八鄉表示，將來會變得怎樣，目前情況不明朗，不知最後會變得如何，但多少會擔心零件的調度可能受阻。

報導提到，英國即將脫歐，日本車廠和電機廠商調整生產體制的行動擴大。日產汽車公司本月宣布撤銷在英國生產運動休旅車（SUV）的計畫。此外，豐田汽車公司在英國工廠的生產可能會因零件延後交貨而被迫停工。

如果英國無協議脫離歐盟，在英國設據點的日本企業預料將受影響。譬如，從英國出口到歐盟的汽車，可能會被課以10%的關稅。此外，如果需辦理通關手續，零件調度及產品出貨可能很耗時。（編輯：郭中翰）1080219