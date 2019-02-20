恢復貿易協商 美要求中國承諾人民幣不貶值

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天報導，美國正尋求中國承諾不要讓人民幣貶值，以做為結束兩國貿易戰協議的一部分。

美中官員今天在華盛頓恢復會談。彭博引述參與討論及聽取簡報人士的話說，雙方官員正在討論如何在「諒解備忘錄」中處理貨幣政策。「諒解備忘錄」將會是美中貿易協議的基礎。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）去年10月告訴路透社，貨幣問題必須是美中貿易協商的一部分，而中國官員告訴他，人民幣進一步貶值不符合他們的利益。

根據彭博報導，美國要求中國承諾讓人民幣幣值穩定，意在阻止北京讓人民幣貶值，以反制美國對中國商品加徵關稅。

由副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）領軍的副部長級會談從今天起舉行兩天。由梅努欽和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）領銜的高階會談預計21日展開。為了這次磋商，中國副總理劉鶴將在21日與22日訪問華盛頓。

這次會談接續著上週在北京閉幕但沒有達成任何協議的磋商，不過官員表示，在某些爭議上，當前世界兩個最大的經濟體美國與中國已取得進展。

白宮昨天發表聲明說，會談是為了「達成影響美中兩國貿易的中國必要結構性改革，雙方也將討論中國向美國購買數量龐大商品與服務的承諾」。

美國總統川普曾揚言，若美中無法在3月1日前談出具體協議，他將對價值2000億美元的中國進口商品祭出懲罰性措施，將關稅由10%大幅調升至25%。（譯者：陳政一）1080220